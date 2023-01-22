Психолог Наумова: ведение дневника может улучшить качество жизни человека

Аргументы Недели → Общество 13+

22 января 2023, 02:50 Источник: Вечерняя Москва

Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Ведение личных дневников помогает уменьшить чувство тревоги, справиться со стрессом, а людям, которым не с кем поделиться своими мыслями — улучшить качество жизни. Об этом во время беседы с интернет-газетой «Вечерняя Москва» рассказала психолог Наталья Наумова.

Согласно словам специалиста, вести дневник полезно для структурирования своей жизни и осознания происходящих событий, а также это помогает «выговориться и выплеснуть» накопившиеся эмоции на бумагу, оказывая таким образом психотерапевтический эффект.

Наумова добавила, что ведение дневников также полезно людям с депрессией, тревожностью или тем, кто «страдает мнительностью».