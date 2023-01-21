Психолог Хадарцева: проявление эмоций отражается на продолжительности жизни человека

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21 января 2023, 23:19 Источник: Радио 1

Dave Rushen / globallookpress.com

На продолжительность жизни влияет проявление человеком своих эмоций и если он проживает их внутри себя, то это будет сказываться на его физическом состоянии. Об этом во время беседы с изданием «Радио 1» рассказала психолог Юлия Хадарцева.

Согласно словам специалиста, неумение ребенка проявлять свои эмоции говорит о том, что когда-то ему попросту не давали их показывать, поэтому он проживает их внутри себя, проявляя по отношению к себе агрессию. Поэтому важно, чтобы родители научили ребенка умению справляться со своими эмоциями.

Хадарцева также отметила, что наименее эмоциональные люди живут меньше, чем остальные, а в особенности мужчины, ведь им с детства говорят, что они «должны молчать».