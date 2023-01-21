Министра обороны Украины Резникова вызвали в Раду из-за скандала с закупками продуктов для армии по ценам, в разы выше розничных

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21 января 2023, 22:23 Источник: РБК

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Nina Liashonok/globallook.com

Глава Минобороны Украины Алексей Резников вызван в Верховную Раду в связи с появившейся информацией о том, что продукты для военных закупались министерством по ценам, которые в несколько раз превышали розничные. Об этом сообщила на своей странице в Facebook* глава парламентского комитета по обороне Марьяна Безуглая.

По ее словам, вопрос будет рассмотрен в закрытом режиме.

Скандал разразился после того, как в субботу украинское издание ZN.ua опубликовало материал, в котором приводились факты закупок продуктов для военных по сильно завышенным ценам. Министерство обороны пока никак не прокомментировало эту публикацию.

В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, выступая в субботу в эфире национального телемарафона пообещал, что в случае подтверждения фактов, указанных в публикации, «ответственные лица должны понести очень строгое наказание».

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