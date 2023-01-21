Каждому третьему жителю Петербурга не хватает праздников и выходных в году

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

21 января 2023, 18:15 Елена Соколова

Фото: canva.com

Более половины петербуржцев уверены: тех праздничных дней, что есть, уже достаточно.

Чуть больше половины опрошенных петербуржцев (53%) считают, что сейчас в России хватает выходных и праздничных дней. С ними не согласны треть респондентов (35%) — они считают, что нерабочих дней должно быть больше. Исследование провёл сервис HeadHunter.

При этом 5% жителей Северной столицы сократили бы выходные и праздничные дни в стране.

Около 7% опрошенных ничего не думают по этому поводу, потому что не зависят от календарных праздников и работают по сменам.

В компании добавили, что активнее всего за увеличение нерабочих дней выступали юристы, специалисты рекламы, работники науки и образования. IT-специалисты, работники сельского хозяйства и представители рабочего персонала уверены, что праздничных дней нужно меньше.