Эксперт Зюков: Для самозанятых самыми прибыльными сферами деятельности являются строительство, ремонт автомобилей, салоны красоты

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21 января 2023, 17:28 Источник: RT

В беседе с RT Павел Зюков, сооснователь платформы для самозанятых «Язанят», член совета московского отделения «Опоры России», рассказал о наиболее стабильных и прибыльных сферах деятельности для самозанятых, осуществляющих свою деятельность в сфере оказания услуг или реализации товаров.



Собеседник RT считает, что самой прибыльной в категории работников, выбравших такой налоговый режим, является сфера строительства и рабочих специальностей, где средняя зарплата возросла в среднем на 17% по итогам прошлого года.

Автоперевозки и ремонт автотранспорта будут популярны еще 2…3... года, рост зарплат в этой отрасли составил примерно 13%.

Павел Зюков отметил стабильный доход салонов красоты и услуг, связанных с бьюти-услугами.



Клининговые услуги очень востребованы и корпоративными заказчиками, и частными клиентами, им гарантирован стабильный доход.

Эксперт добавил, что «постоянный рынок труда — торговля. Дефицит кадров в ней достигает 20%, поэтому найдётся место и для начинающих, и для имеющих профессиональный опыт», рост зарплат составил 16% по итогам прошлого года.

Павел Зюков отметил самозанятых в области рекламы, PR: полиграфические дизайнеры, фотографы, специалисты в области SMM, маркетологи, копирайтеры всегда найдут заказы.

Также финансово выгодной нишей является индустрия здоровья, заявил эксперт, дело даже «не в размерах доходов, а в том, что большинство манипуляций недоступно самозанятым», тем не менее стабильный доход в этой области получают диетологи, логопеды и психологи.



