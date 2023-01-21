Кремируют умерших латвийцев в Эстонии

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21 января 2023, 17:11 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Видимо, экономика Латвии окончательно "приказала долго жить" - в стране участились случаи, когда умерших латвийцев кремируют в Эстонии.

Для большинства латвийцев такая информация вызвала шок!

"У моего знакомого умер отец... Кремация проходила в Эстонии, потому что так дешевле. Кто-то может мне объяснить, а как такое возможно", - поделился в латвийских социальных сетях некий гражданин страны Эдгарс.

Как оказалось, что это не первый случай:

"Вы уже второй человек, от которого я слышу подобные истории. Это просто безумие! Столько хлопот с этой Эстонией, а выходит дешевле! Что происходит в стране?" - заявила некая латышка Илза.

"Немцы тоже отправляют на кремацию своих родственников в Голландию. Рыночная экономика. Хочешь дешевле - езжай в другую страну!"

"Это последний "привет" экономике Латвии! Послание безнадежности латвийской экономике".

Я бы сказала так - "Очередной "успех" Латвии"...