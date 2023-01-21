Глава МИД Латвии Ринкевич нашел способ «давления» на Россию

Главный вопрос для большинства политиков Латвии - "обуздать" Россию, а то и самим не очень сладко будет... День и ночь государственные мужи Латвии ищут способ, как заставить Россию "проиграть".
Все методы хороши для политиков Латвии, но, увы, ресурсов мало... Зато идей - море! Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич нашел способ "давления" на Россию:
"Для сохранения дипломатического и экономического давления на Россию важно трансатлантическое единство", - заявил г-н Ринкевич в ходе встречи с сенатором США Стивом Дейнсом.
Глава МИД Латвии поблагодарил сенатора США за значительный вклад в укрепление безопасности Латвии.
Партнеры обсудили в ходе встречи вопросы энергетической политики - необходимо продолжить работу по укреплению энергетической безопасности. Но самое важное - продолжить поддерживать Украину.