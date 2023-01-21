Глава МИД Латвии Ринкевич нашел способ «давления» на Россию

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21 января 2023, 17:06 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Главный вопрос для большинства политиков Латвии - "обуздать" Россию, а то и самим не очень сладко будет... День и ночь государственные мужи Латвии ищут способ, как заставить Россию "проиграть".

Все методы хороши для политиков Латвии, но, увы, ресурсов мало... Зато идей - море! Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич нашел способ "давления" на Россию:

"Для сохранения дипломатического и экономического давления на Россию важно трансатлантическое единство", - заявил г-н Ринкевич в ходе встречи с сенатором США Стивом Дейнсом.

Глава МИД Латвии поблагодарил сенатора США за значительный вклад в укрепление безопасности Латвии.

Партнеры обсудили в ходе встречи вопросы энергетической политики - необходимо продолжить работу по укреплению энергетической безопасности. Но самое важное - продолжить поддерживать Украину.

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