Зюганов и члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею Ленина на Красной площади

Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов и его однопартийцы в субботу, 21 января, возложили цветы к Мавзолею Владимира Ленина на Красной площади в Москве.
Накануне Зюганов напомнил, что 21 января - "День Памяти основателя первого в мире социалистического государства, великого мыслителя и стратега Владимира Ильича Ленина".
Политик анонсировал, что КПРФ вместе со своими союзниками и сторонниками в субботу в день памяти Владимира Ленина почтит память вождя революции возложением цветов к Мавзолею Ленина на Красной площади.