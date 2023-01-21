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Зюганов и члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею Ленина на Красной площади

, 17:08

Зюганов и члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею Ленина на Красной площади
фото с сайта kprf.ru

Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов и его однопартийцы в субботу, 21 января, возложили цветы к Мавзолею Владимира Ленина на Красной площади в Москве.

Накануне Зюганов напомнил, что 21 января - "День Памяти основателя первого в мире социалистического государства, великого мыслителя и стратега Владимира Ильича Ленина".

Политик анонсировал, что КПРФ вместе со своими союзниками и сторонниками в субботу в день памяти Владимира Ленина почтит память вождя революции возложением цветов к Мавзолею Ленина на Красной площади.

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