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Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

В Санкт-Петерубрге вновь привычная зимняя погода

, 16:58

В Санкт-Петерубрге вновь привычная зимняя погода
Фото: canva.com

Погодные условия установились до 25-26 января.
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале заявил, что в город вернулась зимняя погода и она пробудет в Северной столице до середины следующей недели.
«До середины следующей недели зима вернулась в наш регион. Оттепель в Санкт-Петербурге во второй декаде января была продолжительная, даже среднесуточная температура воздуха в течение 8 дней оставалась положительной», – написал синоптик.
По словам Колесова, оттепель во второй декаде января 2023 года стала одной из экстремальных за всю историю наблюдения за погодой в Санкт-Петербурге. Он также отметил, что впервые за 20 лет за всю вторую декаду января Солнце так и не вышло из-за туч.

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