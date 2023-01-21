В Санкт-Петерубрге вновь привычная зимняя погода

Погодные условия установились до 25-26 января.
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале заявил, что в город вернулась зимняя погода и она пробудет в Северной столице до середины следующей недели.
«До середины следующей недели зима вернулась в наш регион. Оттепель в Санкт-Петербурге во второй декаде января была продолжительная, даже среднесуточная температура воздуха в течение 8 дней оставалась положительной», – написал синоптик.
По словам Колесова, оттепель во второй декаде января 2023 года стала одной из экстремальных за всю историю наблюдения за погодой в Санкт-Петербурге. Он также отметил, что впервые за 20 лет за всю вторую декаду января Солнце так и не вышло из-за туч.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Экс-замглавы МИД РФ Орджоникидзе предположил, что Германия отказала Украине в поставках Leopard из-за чувства вины перед Россией
Сальдо: Путин постоянно держит ситуацию в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на контроле, часто общается с их главами
Сенаторы Грэм, Блюменталь и Уайтхаус после встречи с Зеленским призвали администрацию Байдена поставить Украине танки
Медведев назвал «укронацистов» и Западную Европу прямыми наследниками Гитлера и предрек, что Россия победит в СВО
- #ЗАУГЛОМ Армией Украины командуют ЭрБины. О том, кто они — Анатолий Клесов
- 21.12.22 16:19 Петербуржцы в новогоднюю ночь не смогут запускать фейерверки во дворах
- 21.12.22 14:32 Ветераны получат выплаты в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда
- 21.12.22 13:05 Циклон «Франциска» заковал Петербург в ледяной панцирь
- 21.12.22 12:07 СК возбудил второе ледовое дело в Петербурге
- Telegram | (Подписаться) Член ВГА Рогов: ВС РФ продвинулись на 7 километров в Запорожской области