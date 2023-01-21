В Санкт-Петерубрге вновь привычная зимняя погода

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

21 января 2023, 16:58 Елена Соколова

Фото: canva.com

Погодные условия установились до 25-26 января.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале заявил, что в город вернулась зимняя погода и она пробудет в Северной столице до середины следующей недели.

«До середины следующей недели зима вернулась в наш регион. Оттепель в Санкт-Петербурге во второй декаде января была продолжительная, даже среднесуточная температура воздуха в течение 8 дней оставалась положительной», – написал синоптик.

По словам Колесова, оттепель во второй декаде января 2023 года стала одной из экстремальных за всю историю наблюдения за погодой в Санкт-Петербурге. Он также отметил, что впервые за 20 лет за всю вторую декаду января Солнце так и не вышло из-за туч.