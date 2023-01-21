Экс-министр обороны Латвии Пабрикс: Латвия является одной из стран, которая выступает в роли ледокола

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21 января 2023, 16:36 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Как говорится, если сам себя не похвалишь... Латвия в этом преуспела! Главное сказать, а там как "карта ляжет"...

Большинство политиков Латвии, создается такое впечатление, возомнили себя очень значимыми персонами на международной политической арене. На днях экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил латвийским журналистам, что ЛР является одной из стран, которая выступает в роли ледокола:

"Когда я был министром обороны Латвии, я пытался сказать своим западным коллегам, что украинцам надо дать вооружение. Прогресс в поставках вооружения, конечно, виден, но надо сравнивать с предыдущим месяцем... Сперва никто не хотел ничего давать, а сегодня дело дошло до танков. Латвия является одной из стран, которая выступает в роли ледокола - когда мы что-то инициируем, в других местах это начинается медленно, но начинается... Вот и танки уже "начались". Следующий шаг - ракеты HIMARS. Украинцам нужно предоставить истребители. Но их нужно обучать, а это происходит не так быстро".

Я так понимаю, что все другие страны ЕС делают то, что "сказала" Латвия... Напомним, что Германия не дала согласия на поставку Украине танков "Леопард-2"... Но это же "мелочь" - политики Латвии дадут новые "указания"...

Как экс-министр обороны Латвии г-н Пабрикс видит дальнейшую ситуацию развития конфликта на Украине?

"К сожалению, нельзя исключать российские наступательные попытки. Нельзя исключать и военных действий со стороны Белоруссии. Для победы Украине потребуется тяжелое вооружение. Но есть одно "но"... Военная промышленность, увы, не идет по пути военного мышления. Если у западных стран будет четкая политическая задача снабжать украинскую армию всем необходимым, то можно преуспеть. На данный момент, кажется, что украинская армия "оснащается на терапевтическом уровне" - не проиграть, но и не победить. Почему Украина не оснащена на том уровне, который даст ей возможность победить? Я думаю, что американцы должны дать зеленый свет авиации... Поставки оружия мега важны, потому что Россия желает дать "последний бой"- с этим связана и смена руководящего состава армии... Этот "последний бой" может состояться 24 февраля..."

Ну, экс-министру обороны Латвии Артису Пабриксу, конечно, лучше знать... Жираф большой... Так, кажется, пел Владимир Семенович?