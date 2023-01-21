Патриарх Кирилл заявил, что каждый православный приход должен помогать участникам CВО

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21 января 2023, 16:08

Svetlana Vozmilova/globallookpress.com

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заявил, что каждый православный приход должен помогать участникам специальной военной операции.

19 января в праздник Святого Богоявления — Крещения по окончании Божественной литургии в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове г. Москвы состоялась праздничная трапеза, к ее участникам обратился патриарх Кирилл.

Священник заявил: "Если мы говорим, что Церковь — со своим народом, то каждый приход должен помогать тем, кто на линии огня". Он призвал мобилизовать прихожан, чтобы они собирали вещи, продукты.

"Ищите возможности, собирайте деньги, отправляйте посылки, по возможности сами поезжайте, поддержите военнослужащих", - призвал предстоятель.

По словам патриарха Кирилла, сегодня необходимо особенно молиться о нашем воинстве, пастырски окормлять военнослужащих, поддерживать их и духовно, и материально.