Пасченик сделал выходным день воссоединения ЛНР с Россией

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21 января 2023, 16:10 Источник: Telegram Леонида Пасечника

Леонид Пасечник. Фото: Telegram/t.me/glava_lnr_info

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник учредил несколько выходных в дополнение к тем, что установлены в Российской Федерации. Праздничными нерабочими днями в республике объявлены День ЛНР 12 мая и День воссоединения ЛНР с Россией 30 сентября. Соответствующий указ подписан 21 января.

«В истории каждого народа есть памятные события и даты. Для нашей молодой республики это, прежде всего, основные вехи борьбы Луганщины с киевским неонацизмом за право быть русскими и жить в дружбе с многонациональным народом России», - объяснил свое решение Пасечник.

Кроме этого, праздничными нерабочими днями в республике объявлены Пасха и Троица.

Договор о вхождении в состав России четырех новых территорий, в том числе ЛНР, был подписан в Кремле 30 сентября 2022 года.