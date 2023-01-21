Обещанная Бегловым снегоуборочная техника на 1 млрд рублей не доехала до Петербурга

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21 января 2023, 15:58

При подготовке к зимнему периоду 2022/2023 г.г. Смольный не смог закупить четверть из запланированной снегоуборочной техники. Районы Петербурга недополучили порядка 120 тракторов и погрузчиков, а также более 170 полуприцепов-пескоразбрасывателей для обработки тротуаров и дворов. Покрытые льдом улицы превратились в места повышенной опасности, что уже привело к гибели людей.

В середине августа 2022 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на закупку специализированной коммунальной техники для уборки внутриквартальных территорий в зимний период. Пресс-служба Смольного охарактеризовала закупку как «масштабную». Чиновники пообещали встретить зиму с 1185 единицами новых тракторов, погрузчиков, навесного и прицепного оборудования. Для повышения привлекательности тендеров правительство увеличило порог авансирования контрактов с 15% до 50%. Но к январю 2023 года оказалось, что четверть заявленного оборудования так и не была приобретена.

Так, 16 января Федеральная антимонопольная служба внесла в Реестр недобросовестных поставщиков московскую компанию «Грантэк XX1». Основанием стало неисполнение контракта с Жилищным комитетом Петербурга на поставку 95 полуприцепов-пескоразбрасывателей ПРК-2.

Тендер стоимостью 118,4 миллиона рублей был объявлен еще в сентябре. Закупочная комиссия под председательством замглавы Жилкома Сергея Ходькова отклонила две из трех заявок на участие под предлогом некорректного составления банковских гарантий. Единственной компанией, прошедшей предварительный отбор, оказалась «Грантэк XX1», к тому же снизившая цену на 20 миллионов рублей.

В последних числах октября Жилищный комитет получил первую из трех партий пескоразбрасывателей. Оказалось, что «Грантэк XX1» привез совсем не те аппараты, которые требовались по условиям тендера. Полуприцепы не соответствовали заявленным габаритам.

Например, они были на 14 сантиметров шире необходимого. Учитывая, что оборудование закупалось для уборки внутриквартальных территорий в Петербурге, для которого характерны узкие тротуары и тесные дворы, несоответствие сочли критическим. Объем бункера для засыпки песка оказался на четверть меньше требуемого. Кроме того, качество продукции оказалось крайне специфическим.

«Спецификации сварные швы не обработаны, выявлена подпленочная коррозия, коррозия сварных швов, в зоне швов усматривается незащищенная окалина, мусор, усматриваются поры, непровары, сварные точки идентификационных швов корродированы», - указано в заключении эксперта для Жилкома.

Вместо того, чтобы расторгнуть контракт с недобросовестным поставщиком и провести новый тендер, чиновники потребовали от «Грантэк XX1» заменить оборудование и привезти первую партию вместе со второй в середине ноября. К назначенному сроку поставщик привез все тоже самое, только в больших объемах.

Удивительно, но даже после срыва второго этапа Жилищный комитет не стал разрывать контракт. Перед самым наступлением зимы «Грантэк XX1» разрешили предпринять третью попытку. И 8 декабря им представили все ту же технику. Дальше переносить поставку было банально некуда и Жилком начал процедуру расторжения контракта. Какова судьба авансовых 49 миллионов рублей, на данный момент не известно. Пока что «Грантэк XX1» назначена лишь неустойка в 5 миллионов рублей.

Таким образом, зимой Петербург остался без 95 полуприцепов-пескоразбрасывателей. Это половина из тех, которые планировалось приобрести в рамках «масштабной закупки», обещанной Бегловым. Затягивание с проведением и исполнением тендеров привело к обледенению улиц Петербурга, которые неделями не обрабатывались песком.

Закономерным итогом стала трагедия. В январе, поскользнувшись ранее на тротуаре, скончался заслуженный работник культуры России Адиль Велимеев, один из старейших сотрудников БДТ. На невозможность выйти на улицу массово жалуются пенсионеры, блокадники и ветераны.

О каких-либо мерах со стороны Смольного по разрешению ситуации пока нет информации. Это вполне предсказуемо, так как провал с тендером на пескоразбрасыватели не единственный. Еще 20 тендеров Жилищного комитета на поставку техники для уборки снега не состоялись, со Смольным просто никто не захотел связываться и подавать заявки. Например, не было поставлено 60 ковшовых погрузчиков за боле чем 300 миллионов рублей.

Всего в рамках «масштабной закупки» Беглова Смольный не смог закупить 271 единицу техники из 1185 обещанных, то есть 25%. Общий размер сорванных тендеров достиг 1 миллиарда рублей. Избежать проблемы можно было бы заблаговременным объявлением тендеров, чтобы оставалось время на их повторное проведение в случае необходимости. Но этого сделано не было - заранее готовиться к зиме Александр Беглов и его команда не привыкли.

Никаких комментариев по этому поводу ни со стороны губернатора, ни со стороны профильных чиновников не прозвучало. Можно ожидать, что по окончании зимы 2022/2023 в провале снегоуборочной кампании они обвинят бизнес, погоду, горожан или кого угодно, но не самих себя.