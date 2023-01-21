Депутат Журова об открывающих академию футбола в Дубае Смолове и Мамаеве: «Напоминает, что ребята так ушли от мобилизации

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21 января 2023, 15:47 Источник: Говорит Москва

Светлана Журова, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, конькобежка, победительница Олимпиады-2006 на дистанции 500 метров Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что российские футболисты Павел Мамаев и Фёдор Смолов решили открыть академию футбола в Дубае и намерены развивать детский спорт в ОАЭ.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Журова высказала мнение, что 32-летний Смолов и 34-летний Мамаев просто скрылись от мобилизации, навряд ли у них есть какая-то бронь.

Парламентарий и в прошлом знаменитая конькобежка Светлана Журова сказала: что если они делают это за свои деньги, то тогда правильнее делать это всё-таки в России.

«Кто их воспитал когда-то в детстве? Поэтому правильнее потратить на наших детей. Если наши специалисты поехали помочь в Дубай на какое-то время, их наняли — это одно дело, а когда ты свои деньги вкладываешь в чужой детский спорт — это другое», - указала Журова.