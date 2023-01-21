Глава МИД Латвии Ринкевич: Украину немедленно нужно обеспечить танками «Леопард»

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21 января 2023, 15:43 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич в ярости - Германия не дала согласия на поставки Украине немецких танков "Леопард-2".

Новость, видимо, так взбесила главу МИД Латвии Эдгарса Ринкевича, что он буквально потребовал у Германии согласия на поставки танков Украине:

"Многочисленные страны, включая Латвию, усиливают военную помощь Украине, но этого мало. Украину немедленно нужно обеспечить танками "Леопард"!"

Такое требование от г-на Ринкевича вполне ожидаемо - глава МИД Латвии, член националистической партии "Новое Единство" четко выполняет наказ США - сделать все, чтобы "уничтожить" Россию, но страна маленькая и экономически несостоятельная, остается только громко кричать и требовать...

Интересно, а если "не дай Бог", как говорят в Латвии, то стоит ли ждать помощи от НАТО? Насколько важна Латвия для ЕС и НАТО?