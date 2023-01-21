В Госдуме снова задумались о поправках к закону о мобилизации

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21 января 2023, 14:54 Источник: Коммерсантъ

Депутат Госдумы РФ Нина Останина сообщила, что Минобороны готово поддержать внесенные поправки к законодательству о мобилизации, предоставляющие отсрочку от призыва отцам детей-инвалидов и гражданам, которые являются единственными детьми одиноких родителей-пенсионеров. Ранее инициативная группа родителей «Мы рядом» повторно обратилась к Владимиру Путину и руководству Минобороны с просьбой скорректировать правила мобилизации.

Всероссийская инициативная группа «Мы рядом» объединяет 3 тыс. родителей детей-инвалидов, в том числе совершеннолетних, и многодетных родителей. Общественники в очередной раз обратились к президенту РФ Министерству обороны и депутатам. Поводом к этому стала гибель жителя Самарской области Александра Чудова — отца двоих детей, один из которых с ДЦП.

В ответных письмах из региональной прокуратуры жене Александра Чудова после его мобилизации сообщали, что в соответствующем законе (ФЗ №31) не дается отсрочки от призыва по мобилизации гражданам, которые имеют на иждивении ребенка-инвалида. В то же время в обращении к Владимиру Путину указано, что один из детей Марии Чудовой не будет получать даже пенсию по потере кормильца: согласно закону «О государственном пенсионном обеспечении», ребенок с инвалидностью имеет право лишь на одну пенсию.

«Как справится Мария дальше? Растить ребенка-инвалида с ДЦП непросто», — говорится в письме группы «Мы рядом».

Несколько законопроектов с поправками к действующему закону уже были ранее внесены в Госдуму депутатом Ниной Останиной (КПРФ) и фракцией «Справедливая Россия — За правду». Законопроект об отсрочке для единственных кормильцев семьи с детьми-инвалидами внесли депутаты фракции «Новые люди». Представители фракции ЛДПР предлагают дать отсрочку имеющим на иждивении ребенка-инвалида, инвалида с детства, а также братьям таких инвалидов. При этом ни один из этих законопроектов в парламенте до сих пор не рассмотрен.

Мобилизацию упомянутых категорий россиян частично регулирует директива Минобороны от 4 октября 2022 года. Документ распространил действие отсрочки на граждан, имеющих на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет (в законе о мобилизации сказано про четырех и более несовершеннолетних детей), родителей трех и более детей до 18 лет, если хотя бы один из этих детей — инвалид, и родителей ребенка с паллиативным статусом.



«Многодетных хотя бы при наличии адекватных губернаторов и военкомов защищает директива Генштаба, которая тоже, правда, мифическим образом то работает, то нет, — говорится в обращении группы «Мы рядом». — А сколько еще отцов детей-инвалидов должны погибнуть, чтобы эту незащищенную категорию граждан услышали?»

Тем временем Нина Останина со ссылкой на разговор с главой думского комитета по обороне Андреем Картаполовым заявила, что Минобороны готово поддержать как минимум три поправки, предложенные депутатами.

«Одобрены предложения об отсрочке для всех отцов детей-инвалидов и для единственных детей одиноких родителей-пенсионеров. Количества детей, дающих право на бронь от призыва, не изменится — четыре, но правительство согласилось поднять возраст старшего ребенка с 16 до 18 лет», — сообщила Останина.

Позже пресс-служба комитета Госдумы по обороне сообщила, что «сам факт ссылки» Останиной на разговор с Картаполовым «не соответствует действительности». Андрей Картаполов, в свою очередь, заявил, что комитет Госдумы по обороне «не имеет никого отношения к сведениям, изложенным депутатом Государственной думы Н.А. Останиной в СМИ».

«Оставим эти высказывания на ее совести», — сказал Картаполов.



