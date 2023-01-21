Как я ходил на съемки программы «Привет, Андрей»

Аргументы Недели → Общество 13+

21 января 2023, 14:28 Владимир Торопов,

Мне очень давно хотелось попасть на программу «Привет, Андрей», но туда приглашают людей, которые давно и хорошо поют в коллективах, ансамблях, а также известных гармонистов, а я ведущий программы, получается, конкурент самому Андрею Малахову.

И тут мне звонит гармонист Золотой десятки Алексей Ефимов и говорит, что его, с легкой руки Валерия Болотова, приглашают принять участие в программе «Привет, Андрей». А по условиям этой программы он может привести на эфир одного–двух друзей. Вот это удача. Ефимов накануне приехал ко мне в Москву (сам он из г. Рошаль) и в назначенный час за нами пришла машина, чтобы отвезти на студию.

Ехали мы около часа и всю дорогу, болтали с водителем и, наконец, машина въехала на территорию студии, которая располагается на ВДНХ в одном из павильонов киностудии им. Горького.

В коридорах студии мы сразу встретились с еще одной замечательной гармонисткой, моей близкой подругой, Танечкой Бойко, которую тоже пригласили выступить в программе. У нее очень красивый, сильный голос и она еще поет на французском (блистательно знает этот язык). Там же, в коридорах студии, мы встретили еще одну певицу, Раису Василенко, с которой я, кстати, тоже знаком (мы делали эфир с ней в г. Кирове месяца 3 назад). Раиса Ивановна была в потрясающем красивом черном платье.

Расцеловавшись со своими любимыми женщинами, я с Ефимовым отправился искать самого Валерия Болотова, который обещал Алексею привезти гармонь нужной тональности. Нашли мы Болотова в местном буфете в компании Геннадия Аксенова, который теперь уже частый гость на этой программе. Аксенова приглашают подыгрывать многим артистам, благо он играет не только на гармонях, баяне, но виртуозно владеет и балалайкой, как мы любя его называем - «Балалаечник всея Руси».

Наконец мы нашли свою гримерку номер 2, разделись, нас угостили чаем и кофе с дорогими шоколадными конфетами и красивая девушка Ксения предложила выступающим артистам сделать макияж.

Попутно, мы познакомились в гримерке с некоторыми артистами, тоже выступающими в сегодняшней программе. Это был Андрей Качков, баянист, из Ростова-на Дону и Олег Ветошев, гитарист из Сыктывкара.

Где-то через полчаса нас ввели в саму студию, рассадили и мы с Валерием Болотовым стали ждать начала программы. Я хотел взять с собой небольшую бутылку воды, но мне сказали, что это категорически запрещено.

По одному стали выходить артисты и их рассаживали за круглый стол.

Вскоре вышел и сам Андрей Малахов и началась запись программы.

Каждый артист выходил на сцену, пел там песню, потом садился за стол и Малахов задавал ему вопросы, а на экране в это время шел сюжет про артиста, сделанный заранее съемочной бригадой. Обычно они выезжают на малую родину артиста, снимают его дом и его семью.

Так было и с Алексеем Ефимовым. Он спел песню «Дон разливается», спел блистательно, с присущей ему казачьей харизмой, выразительно, как поют настоящие казаки. Успех был оглушительный. Потом он сел за стол и отвечал на вопросы Малахова. На экране шел сюжет про него и, конечно же, его попросили исполнить еще одну песню. И этой песней была «Крушина», тоже очень яркая, красивая, мелодичная песня. Ему долго хлопала студия, словом, Алексей Ефимов выступил в своей обычной манере, взорвал зал и получил целое море аплодисментов.

Также очень хорошо выступила наша Татьяна Бойко. Она спела знаменитую песню «Вьюга», Аксенов ей подыгрывал на балалайке и весь зал подхватывал за ней «Вьюга, вьюга, ты моя подруга»…

Наконец, дошла очередь и до Раисы Василенко, певицы из Кирова, куда мы приезжали с Болотовым на запись программы «Гармонь – народная душа». Она спела очень красивую песню «Душа кричит» и тоже села за стол и стала общаться с Малаховым. На экране шел сюжет нашей съемки в Кирове, где я сидел рядом с ней в яркой фиолетовой рубахе, жилетке и картузе. Малахов спросил ее – не муж ли ей я? Она рассмеялась и сказала Малахову, что я ведущий программы «Гармонь – народная душа» и тоже здесь, в студии, указав рукой на меня.

Я даже не ожидал, что ко мне мгновенно подбегут несколько операторов, включат яркое освещение и начнут снимать меня. Я встал и долго махал студии руками. Потом, уже после записи, Ефимов подошел ко мне и сказал: «Я понял. Почему ты захотел ехать со мной на программу! Там должен был быть этот сюжет про тебя!».

Вот так иногда бывает! Я гордо сидел на своем месте и даже Болотов отметил, что теперь считает меня полноценным участником программы, как и артистов за столом!

Съемка программы длилась около трех часов с минутными остановками, чтобы размять «засидевшиеся» части тела. Когда звучали песни, я приглашал на танец очень красивую девушку Нелли, сидящую рядом, слева. Она рассказала про себя, что не замужем и очень любит, когда за ней ухаживают, и, кроме того, любит посещать такого рода мероприятия. Я взял у нее телефон, чтобы снова поухаживать за ней на одной из программ.

Последним выступал Виталий Гогунский, актер и певец. Он спел очень красивую песню и зрительный зал тоже долго рукоплескал ему. Я никак не мог вспомнить, где я мог видеть Гогунского и Валерий Болотов напомнил, что тот снимается в сериале «Универ».

Мы все вышли из студии и направились в гримерку одеваться, а «зрители» из зала пошли получать свои честно заработанные 500 рублей.

Вот так закончились съемки программы «Привет, Андрей», мы долго ехали по заснеженной Москве и зайдя в дом, решили с Алексеем Ефимовым отметить это дело: крепко, по-мужицки, выпили водки и закусили солеными огурчиками, квашеной капустой и русскими пельменями, которые предварительно купили в ближайшем супермаркете.

(продолжение следует).