Депутат Госдумы генерал Соболев предложил разработать программу НВП для школьников, чтобы они учились стрелять на стрельбищах

Аргументы Недели → Общество 13+

21 января 2023, 13:38 Источник: URA.RU

Виктор Соболев, фото: duma.gov.ru

В России необходимо разработать программу начальной военной подготовки (НВП) для школьников старших классов, в которую включить знакомство со стрелковым оружием и посещение стрельбищ.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев в интервью URA.RU высказался о своей идее: "В 9-11-х классах школьники должны проходить НВП. Они должны знать, какое у нас стрелковое оружие, как им пользоваться, как себя защитить, какую медицинскую помощь оказать в случае ранения".

Парламентарий напомнил, что раньше это все было, школьники изучали и средства защиты, и оружие, выезжали на стрельбище какой-нибудь воинской части и стреляли. По воспоминанию генерала, ученикам это нравилось.

"Вот что нужно, чтобы ребенок понимал, что его священный долг — защита нашей великой страны, ее независимости, территориальной целостности, суверенитета и был готов к этому", — указал Виктор Соболев.

Еще генерал высказался о важности изучать историю российского государства.