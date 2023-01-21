Депутат Госдумы генерал Соболев предложил разработать программу НВП для школьников, чтобы они учились стрелять на стрельбищах

В России необходимо разработать программу начальной военной подготовки (НВП) для школьников старших классов, в которую включить знакомство со стрелковым оружием и посещение стрельбищ.
Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев в интервью URA.RU высказался о своей идее: "В 9-11-х классах школьники должны проходить НВП. Они должны знать, какое у нас стрелковое оружие, как им пользоваться, как себя защитить, какую медицинскую помощь оказать в случае ранения".
Парламентарий напомнил, что раньше это все было, школьники изучали и средства защиты, и оружие, выезжали на стрельбище какой-нибудь воинской части и стреляли. По воспоминанию генерала, ученикам это нравилось.
"Вот что нужно, чтобы ребенок понимал, что его священный долг — защита нашей великой страны, ее независимости, территориальной целостности, суверенитета и был готов к этому", — указал Виктор Соболев.
Еще генерал высказался о важности изучать историю российского государства.