Актёр Михаил Мамаев направился в зону спецоперации на Украине

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21 января 2023, 12:59 Источник: Михаил Мамаев

Михаил Мамаев, фото: Anatoly Lomohov/globallookpress.com

Российский актёр Михаил Мамаев, получивший популярность по роли Никиты Оленева в фильме Светланы Дружининой "Виват, гардемарины!", отправился в зону проведения специальной военной операции на Украине.

56-летний актёр в пятницу, 20 января, опубликовал в соцсети фотографию, где он запечатлён рядом с военной техникой и с оружием в руках, но не в военной форме. "Если так повернется, что вырвут руль, или грудь превратят в решето от пуль, стану смайлика солнечной рожицей", - написал Михаил Мамаев.

В последние годы актёр стал журналистом. Он успешно работал на Первом канале, а потом - специальным корреспондентом издания "Слово народа", - пишет ФАН. Теперь он решил в качестве военкора поехать в Донбасс.

Отец Михаила Мамаева был военным, в звании генерал-майор. Семья жила в разных регионах: на Дальнем Востоке, на Камчатке, в Сибири.

В детстве Мамаев занимался спортом, в литературном кружке и театральной студии. В школьные годы начал сотрудничать с газетами "Пионерская правда", "Комсомольская правда", "Красная звезда".

По окончании школы Михаил поступил в МГИМО. Дипломную практику проходил в латиноамериканском отделе АПН, специализировался на Центральной Америке и Кубе, освещал события в "горячих" точках — Никарагуа, Гондурасе, Сальвадоре, Гватемале. Работал в "Огоньке".

Режиссёр Светлана Дружинина разглядела в Мамаев актёрский талант и пригласила сниматься в фильме "Виват, гардемарины!" В 90-х окончил ГИТИС. Один сезон отработал в Театре имени Ермоловой.

Снялся в кино и сериалах "Сокровища мёртвых", "Шахматист", "Чемпион". Принимал участие в популярных телевизионных программах "Фактор страха", "Большие гонки", "Король ринга". Михаил Мамаев пишет стихи.