Администрация Петербурга объяснила, почему счета за отопление выросли

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21 января 2023, 12:25 Елена Соколова

Фото: canva.com

Выросшие счета чиновники объяснили подорожанием с 1 декабря 2022-го и резким похолоданием.

В Смольном петербуржцам объяснили, в чём причина более высоких сумм в квитанциях. Там напомнили, что с первого декабря прошлого года цена на отопление выросла на 8,4%.

Ещё одна причина в том, что в зимние месяцы в Северную столицу пришло резкое похолодание, следовательно, на отопление зданий требовался больший объём теплоэнергии.

В администрации добавили, что за разъяснением конкретных вопросов петербуржцы могут обратиться в управляющую компанию или в Жилищную инспекцию.