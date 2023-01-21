Администрация Петербурга объяснила, почему счета за отопление выросли

Выросшие счета чиновники объяснили подорожанием с 1 декабря 2022-го и резким похолоданием.
В Смольном петербуржцам объяснили, в чём причина более высоких сумм в квитанциях. Там напомнили, что с первого декабря прошлого года цена на отопление выросла на 8,4%.
Ещё одна причина в том, что в зимние месяцы в Северную столицу пришло резкое похолодание, следовательно, на отопление зданий требовался больший объём теплоэнергии.
В администрации добавили, что за разъяснением конкретных вопросов петербуржцы могут обратиться в управляющую компанию или в Жилищную инспекцию.