Оперативный штаб: За сутки в РФ с COVID-19 госпитализированы 834 человека

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21 января 2023, 12:31 Источник: АГН «Москва»

В России за истекшие сутки госпитализированы 834 человека с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает информационное агентство «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 21 января на стационарное лечение от COVID-19 за последние сутки поступили 834 человек, всего было выявлено 6014 новых случаев заражения, 43 человек скончались.

Количество госпитализаций на 21 января за сутки на 0,4% меньше по сравнению с 20 января.

В Москве по состоянию на 21 января зарегистрированы 1921 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки.





