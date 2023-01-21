Рейс AZV2463 Пермь - Гоа перенаправлен в Узбекистан из-за сообщения об угрозе взрыва

Аргументы Недели → Общество 13+

21 января 2023, 10:12 Источник: ТАСС

Boris Rezvantsev/globallookpress.com

Пассажирский самолет компании Azur Air, выполнявший рейс AZV2463 из Перми в Гоа, перенаправлен в Узбекистан из-за поступившей угрозы его минирования. ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства гражданской авиации Индии передает, что на борту авиалайнера находятся около 240 человек.

Агентство Ani со ссылкой на источник в аэропорту Гоа дало информацию, что в самолете находятся 238 пассажиров, в том числе два младенца и семь членов экипажа.

Напомним, в этом году 9 января самолет этой же авиакомпании Azur Air, летевший в Гоа из Москвы, с 244 пассажирами и членами экипажа, совершил вынужденную посадку в индийском штате Гуджарат из-за ложного сообщения о бомбе на борту.

Пассажиры провели ночь на авиабазе Джамнагар в Гуджарате. Индийские спецслужбы проверяли авиалайнер несколько часов. Никаких взрывчатых веществ или подозрительных предметов не было обнаружено. 10 января самолет прилетел в штат Гоа.