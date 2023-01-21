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21 января 2023, 05:19 Источник: Свободная Пресса

Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Вооруженные силы Российской Федерации неизбежно начнут контрнаступление в рамках проводимой специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщил бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев.

Согласно словам полковника, которые приводит издание «Свободная Пресса», колонны боевой техники движутся в направлении Украины, а именно: бронетранспортеры, БМП-3, а также 90 танков «Прорыв».

Хатылев также добавил, что из-за высоких потерь, которые в настоящее время несут Вооруженные силы Украины, страна не сможет отбить наступление российский войск.