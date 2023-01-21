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21 января 2023, 04:27 Источник: Свободная Пресса

MOD Russia / globallookpress.com

Российские войска успешно наступают на населенные пункты Каменское, Орехово и Гуляйполе, подавляя их огневые позиции. Об этом сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Согласно его словам, которые передает издание «Свободная Пресса», военнослужащие России результативно подавляют позиции Вооруженных сил Украины, снося танками и артиллерией «нацистские позиции».

Рогов также отметил, что после перехода населенного пункта Лобковое под контроль российских военных Украине будет труднее удержать Каменское и Орехово.