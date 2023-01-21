Рогов: российские военные подавляют украинские позиции в Орехове, Гуляйполе и Каменское

Российские войска успешно наступают на населенные пункты Каменское, Орехово и Гуляйполе, подавляя их огневые позиции. Об этом сообщает председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Согласно его словам, которые передает издание «Свободная Пресса», военнослужащие России результативно подавляют позиции Вооруженных сил Украины, снося танками и артиллерией «нацистские позиции».
Рогов также отметил, что после перехода населенного пункта Лобковое под контроль российских военных Украине будет труднее удержать Каменское и Орехово.