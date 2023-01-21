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Владимир Рогов: армия России продвинулась в Запорожской области на 7 километров за сутки

, 04:05 Источник: Свободная Пресса

Владимир Рогов: армия России продвинулась в Запорожской области на 7 километров за сутки
Ministry of Defence of the Russi / globallookpress.com/

Российская армия за сутки продвинулась на семь километров в глубину в Запорожье. Информацию об этом передает издание «Свободная Пресса» со ссылкой на заявление председателя движения «Мы вместе с Россией», члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.

Согласно его словам, на данный момент в процессе окончательного освобождения находится порядка семи населенных пунктов.

Рогов также отметил, что Вооруженные силы Украины в ходе прямых столкновений с российскими военными на запорожском направлении оказывают слабое сопротивление, потому как испытывают нехватку снарядов.

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