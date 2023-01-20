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Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

33 жителя Петербурга получили почётный знак «За милосердие»

, 19:45

33 жителя Петербурга получили почётный знак «За милосердие»
Источник: скриншот с сайта youtube.com

Губернатор города наградил граждан в Смольном.

Почётные знаки «За милосердие» 33 петербуржцам вручил губернатор города Александр Беглов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Все обладатели наград активно помогали бездомным, инвалидам, сиротам и другим социально незащищённым группам населения.

В этом году большую часть наград вручили сотрудникам медицинской и социальной сфер, а также учителям.

Награду «За милосердие» вручают каждый год на протяжении 18 лет. Нагрудный знак сделан из серебра высшей пробы, его обладателями за все годы стали более шести сотен жителей Санкт-Петербурга.

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