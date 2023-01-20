Минтранс Подмосковья сообщил о массовых проверках ГАИ в регионе водителей на трезвость

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20 января 2023, 19:48 Источник: 360

Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Госавтоинспекция Подмосковья в ближайшие выходные проведет массовые проверки водителей на трезвость.

В Минтрансе Московской области уточнили, что проверки начнутся вечером в пятницу, продолжатся в выходные дни, 21 и 22 января.

Проверки и рейды направлены на предупреждение случаев управления автомашинами водителями в состоянии опьянения.

По информации подмосковной ГАИ, с начала 2023 года в области были привлечены к ответственности более тысячи водителей за управление автомобилей в состоянии опьянения.

У 646 автомобилистов было установлено состояние опьянения, 417 отказались от прохождения процедуры освидетельствования. 144 водителя сели за руль в нетрезвом состоянии повторно, будучи лишенными прав. Таким автомобилистам грозит уголовная ответственность.