Участок КАД в Петербурге перекроют в ночь на 24 января

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

20 января 2023, 19:24

Источник: Canva

Дорогу на 12-м километре КАД перекроют за ночь три раза.

Участок КАД между ЗСД и Парашютной улицей в Петербурге перекроют для движения автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Участок на 12-м километре КАД будет недоступен для движения транспорта трижды в ночь на 24 января — с 01:30 до 01:45, с 02:30 до 02:45 и с 03:30 до 3:45.

В это время специалисты займутся монтированием металлической опоры над проезжей частью КАД.

Автомобилистов призвали заранее планировать движение в указанное время.