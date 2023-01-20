Росавтодор: тариф «Платона» с 1 февраля вырастет на 30 копеек

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20 января 2023, 19:01 Источник: Интерфакс

Zamir Usmanov/globallookpress.com

Тариф госсистемы взимания платы с грузовых автомобилей массой более 12 тонн за проезд по федеральным автодорогам "Платон" с 1 февраля 2023 года будет увеличен на 30 копеек до 2,84 рубля за один километр.

Информацию об увеличении платы с фур сообщило Федеральное дорожное агентство (Росавтодор).

Сейчас в "Платоне" зарегистрировано более 1,729 миллиона грузовиков массой более 12 тонн, принадлежащие более 763 тысячам грузоперевозчиков.

Фактический размер платы рассчитывается ежегодно в период с 10 по 20 января с учетом данных Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год.