Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

В Петербурге сносят здание ТЦ, который 20 лет назад построили с нарушениями

, 17:47

В Петербурге сносят здание ТЦ, который 20 лет назад построили с нарушениями
Источник: Canva

Здание ТЦ расположено у станции метро «Комендантский проспект».

В Приморском районе Петербурга специалисты приступили к сносу здания торгового центра «Лидер». Об этом сообщают местные СМИ.

На месте работают сотрудники по контролю за имуществом и Центра повышения эффективности использования госимущества работают на месте.

На сегодняшний день известно, что людей пока продолжают пускать в ТЦ, но вокруг него уже установили ограждения. Также арендаторы начали покидать здание, в связи с чем магазины активно закрываются.

Примечательно, что здание планировали ликвидировать ещё летом прошлого года. Выяснилось, что арендатор 20 лет назад вместо «временной постройки» возвёл ТЦ, что является нарушением.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram