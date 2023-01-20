В Петербурге сносят здание ТЦ, который 20 лет назад построили с нарушениями

Здание ТЦ расположено у станции метро «Комендантский проспект».
В Приморском районе Петербурга специалисты приступили к сносу здания торгового центра «Лидер». Об этом сообщают местные СМИ.
На месте работают сотрудники по контролю за имуществом и Центра повышения эффективности использования госимущества работают на месте.
На сегодняшний день известно, что людей пока продолжают пускать в ТЦ, но вокруг него уже установили ограждения. Также арендаторы начали покидать здание, в связи с чем магазины активно закрываются.
Примечательно, что здание планировали ликвидировать ещё летом прошлого года. Выяснилось, что арендатор 20 лет назад вместо «временной постройки» возвёл ТЦ, что является нарушением.