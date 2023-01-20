«Политехстрой» возьмётся за строительство главного корпуса ИТМО в Петербурге

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

20 января 2023, 16:56

Источник: student.itmo.ru

Работы по контракту планируют завершить уже в 2025 году.

Акционерное общество «Политехстрой» возьмётся за строительство ряда объектов кампуса университета ИТМО в Петербурге в рамках проекта центра «Хайпарк». Об этом сообщается в материалах, опубликованных на портале государственных закупок.

Отметим, что ранее центр «Хайпарк» Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) начал поиск подрядчика на строительство главного корпуса, а также двух зданий общежитий, студенческого клуба и внутренних инженерный сетей. Максимальная стоимость контракта установлена в размере 13,2 млрд рублей.

Единственной компанией, которая решилась взяться за строительство объектов, стало АО «Политехстрой».