Президент Путин поздравил с 60-летием главного «ночного волка» Залдастанова

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20 января 2023, 16:36 Источник: Аргументы недели-Крым

Президент поздравил Александра Залдастанова с юбилеем и пожелал осуществления намеченных планов.

19.01.23 лидер байк-клуба «Ночные волки» получил телеграмму от Владимира ПУТИНА, в которой президент отмечает активную жизненную и гражданскую позиции юбиляра (60 лет) и ставит ему в заслугу объединение вокруг себя людей с высокими ценностями патриотизма и ответственности за судьбу отечества. «Желаю вам успехов в осуществлении намеченных планов и всего самого дорогого», - так президент закончил телеграмму.

Отметим, что Залдастанов, долгие годы ассоциирующийся с Севастополем, уже несколько лет не проводит там крупных мероприятий. Это связывают с конфликтом между ним и губернатором города. В 2021 году Залдастанов даже пытался провести байк-шоу в другом регионе, заявив, что это будет ДНР, но по не указанной причине сделать это ему не удалось.