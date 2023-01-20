Губернатор Забайкальского края Осипов: мобилизованных из региона многодетных отцов вернут домой

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20 января 2023, 16:10 Источник: Губернатор Забайкальского края Александр Осипов

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в пятницу, 20 января, объявил о принятом решении вернуть домой мобилизованных из Забайкалья многодетных отцов.

Руководитель региона указал, что "никаких действий или обращений от самих мобилизованных или их родных по этому вопросу не требуется". "Военкомы уже работают с командирами бойцов по спискам", - говорится в сообщении губернатора Александра Осипова, опубликованном в его аккаунте в соцсети Вконтакте.

Глава Забайкальского края также отметил, что "отзыв многодетных отцов не повлечёт никакой дополнительной мобилизации".

Частичная мобилизация в России была объявлена в сентябре 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным.