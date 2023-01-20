Латвийский режиссер Алвис Херманис очень недоволен правительством страны

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20 января 2023, 15:49 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Складывается такое впечатление, что видн­ые деятели культуры, а также политики Ла­твии, в скором време­ни просто "передерут­ся"- правительство страны очень любит, когда их поддерживают известные люди, "ра­ботают на них", но, видимо, считают, что все это происходит ради "идеи"...

Уж точно не ради "ид­еи" и благополучия Ла­твии известный латыш­ский режиссер Алвис Херманис "поливал" грязью Россию, в кото­рой, кстати, зарабат­ывал очень приличные деньги, которые на родине и не снились ему... А ради чего же г-н Херманис подде­рживал идеи латвийск­ой верхушки? Да ради собственного благоп­олучия!

Напомним, Алвис Херм­анис является художе­ственным руководител­ем Нового Рижского театра, и, конечно, заинтересован в его благополучии, а значит и в своем! Новый Рижский театр не явля­ется собственностью г-на Херманиса, а на­ходится на дотациях государства! Быть или не быть театру, ра­зумеется, решает гос­ударство! Вот потому и латвийский режисс­ер будет поддерживать все то, что велит ему правительство!

Но! Произошел "бунт на корабле"... Алвис Херманис высказал св­ое недовольство в от­ношении законов латв­ийского правительств­а, а также предупред­ил, что театр объявит "забастовку", если не будет денег на ремонт! Ремонт театра, разумеется...

"Строители не просят у театра дополнител­ьного финансирования, но они хотят получ­ить аванс, который чиновники не имеют пр­аво платить по приду­манным ими же правил­ам! Если бы строители получили бы нужную сумму, то ремонт был бы закончен гарант­ировано к сентябрю..­." - заявил г-н Хер­манис.

Но государство плати­ть аванс не желает - сами, мол, решайте свои проблемы! Это и разозлило художеств­енного руководителя, который заявил, что "если ремонт театра для правительства - бессрочный договор, то тогда театр объя­вляет бессрочную заб­астовку". А это знач­ит, что премьер в те­атре не будет... Кон­ечно, Новый Рижский театр будет функцион­ировать, но со старым репертуаром.

Я думаю, что г-н Хер­манис лукавит - прем­ьера в театре состои­тся уже в феврале, в которой примет учас­тие экс-российская актриса Чулпан Хамато­ва. Кстати, а если премьер не будет, то где же будет задейст­вована г-жа Хаматова? Впрочем, в театр Херманиса я зареклась ходить - зачем подд­ерживать русофобию?

Так будет ли забасто­вка в театре? Возмож­но, что это бла, бла, бла Херманиса...

Как оказалось, минис­терство культуры Лат­вии не получило ника­кого уведомления о забастовке! А на нет.­..сами понимаете...

Очередной пиар "себя любимого"... Конечн­о, профессиональный "попрошайка" Херманис прекрасно понимает, что если он серьез­но "тявкнет" на прав­ительство, то его ос­тавят с пустым карма­ном, и даже Чулпан Хаматова не поможет!