Латвийский режиссер Алвис Херманис очень недоволен правительством страны

Складывается такое впечатление, что видные деятели культуры, а также политики Латвии, в скором времени просто "передерутся"- правительство страны очень любит, когда их поддерживают известные люди, "работают на них", но, видимо, считают, что все это происходит ради "идеи"...
Уж точно не ради "идеи" и благополучия Латвии известный латышский режиссер Алвис Херманис "поливал" грязью Россию, в которой, кстати, зарабатывал очень приличные деньги, которые на родине и не снились ему... А ради чего же г-н Херманис поддерживал идеи латвийской верхушки? Да ради собственного благополучия!
Напомним, Алвис Херманис является художественным руководителем Нового Рижского театра, и, конечно, заинтересован в его благополучии, а значит и в своем! Новый Рижский театр не является собственностью г-на Херманиса, а находится на дотациях государства! Быть или не быть театру, разумеется, решает государство! Вот потому и латвийский режиссер будет поддерживать все то, что велит ему правительство!
Но! Произошел "бунт на корабле"... Алвис Херманис высказал свое недовольство в отношении законов латвийского правительства, а также предупредил, что театр объявит "забастовку", если не будет денег на ремонт! Ремонт театра, разумеется...
"Строители не просят у театра дополнительного финансирования, но они хотят получить аванс, который чиновники не имеют право платить по придуманным ими же правилам! Если бы строители получили бы нужную сумму, то ремонт был бы закончен гарантировано к сентябрю..." - заявил г-н Херманис.
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Но государство платить аванс не желает - сами, мол, решайте свои проблемы! Это и разозлило художественного руководителя, который заявил, что "если ремонт театра для правительства - бессрочный договор, то тогда театр объявляет бессрочную забастовку". А это значит, что премьер в театре не будет... Конечно, Новый Рижский театр будет функционировать, но со старым репертуаром.
Я думаю, что г-н Херманис лукавит - премьера в театре состоится уже в феврале, в которой примет участие экс-российская актриса Чулпан Хаматова. Кстати, а если премьер не будет, то где же будет задействована г-жа Хаматова? Впрочем, в театр Херманиса я зареклась ходить - зачем поддерживать русофобию?
Так будет ли забастовка в театре? Возможно, что это бла, бла, бла Херманиса...
Как оказалось, министерство культуры Латвии не получило никакого уведомления о забастовке! А на нет...сами понимаете...
Очередной пиар "себя любимого"... Конечно, профессиональный "попрошайка" Херманис прекрасно понимает, что если он серьезно "тявкнет" на правительство, то его оставят с пустым карманом, и даже Чулпан Хаматова не поможет!