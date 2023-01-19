Минцифры России анонсировало прием заявок на отсрочку для IT-специалистов в рамках весеннего призыва с 23 января

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19 января 2023, 21:59 Источник: Минцифры

Глава Минцифры Максут Шадаев, фото: digital.gov.ru/globallookpress.com

Прием заявок на отсрочку в рамках весеннего призыва на срочную службу для IT-специалистов стартует 23 января 2023 года. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило, что меняются правила подачи заявлений на отсрочку от срочной службы в армии, теперь информацию о себе теперь может заполнить сам сотрудник.

Айтишнику необходимо успеть подать заявления в период с 23 января по 6 февраля через "Госуслуги", и работодатель увидит их в своем личном кабинете на портале.

Если IT-специалист не имеет личного кабинета или не отправил свои данные, то организация может внести его в список самостоятельно. До 9 февраля компании должны проверить данные сотрудников, подтвердить их и направить списки в Минцифры также через "Госуслуги".

В Минцифры уточнили, что ведомство передаст списки в Министерство обороны до 1 марта. С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

Для получения отсрочки от весеннего призыва IT-специалист должен быть гражданином Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, работать по трудовому договору, а также иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку. В Минцифры также напомнили, что отсрочку получат только те сотрудники, которые работают в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев.