Сенатор Ковитиди поддержала предложение «Офицеров России» вернуть городу Волгоград его историческое название

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19 января 2023, 21:39 Источник: Общественная служба новостей

Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Сенатор от республики Крым Ольга Ковитиди поддержала инициативу Общероссийской общественной организации «Офицеры России» переименовать Волгоград в Сталинград — историческое название города.

Комментируя во время беседы с Общественной службой новостей предложение организации, парламентарий отметила, что возвращение Волгограду его исконного названия особенно актуально в настоящее время, когда Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины.

Ковитиди также отметила, что подвиг советского народа, героизм местных жителей и армии должны «навсегда остаться в памяти наших людей».