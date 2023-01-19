Сенатор Ковитиди поддержала предложение «Офицеров России» вернуть городу Волгоград его историческое название

Сенатор от республики Крым Ольга Ковитиди поддержала инициативу Общероссийской общественной организации «Офицеры России» переименовать Волгоград в Сталинград — историческое название города.
Комментируя во время беседы с Общественной службой новостей предложение организации, парламентарий отметила, что возвращение Волгограду его исконного названия особенно актуально в настоящее время, когда Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины.
Ковитиди также отметила, что подвиг советского народа, героизм местных жителей и армии должны «навсегда остаться в памяти наших людей».