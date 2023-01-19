«Офицеры России» предложили губернатору Волгоградской области Бочарову вернуть Волгограду его историческое название Сталинград

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19 января 2023, 20:23 Источник: Общественная служба новостей

Скульптура «Родина-мать зовет!» в Волгограде / MFA Russia / globallookpress.com

Общероссийская общественная организация «Офицеры России» обратилась к губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову, а также к заместителю председателя Совета Безопасности Российской Федерации, руководителю Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий в честь 80-летия победы в Сталинградской битве Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать их инициативу о возвращении городу Волгоград его исторического названия Сталинград.

Как отмечается, руководство общественной организации провело опрос среди жителей Волгограда, согласно которому большинство высказалось в поддержку возвращения городу его исконного названия.

Также во время беседы с Общественной службой новостей председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой заявил, что Сталинград является символом героизма, стойкости и несокрушимости российского народа, поэтому «пришло время исправлять ошибки и восстанавливать справедливость».