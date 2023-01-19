Рогов: в Запорожской области четыре населенных пункта взяты под оперативный контроль в ближайшем пригороде к Орехову

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19 января 2023, 20:26

В Запорожской области российские войска взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта у города Орехов.

В четверг, 19 января, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал локальным успехом взятие под оперативный контроль четырех населенных пунктов в ближайшем пригороде к Орехову.

Рогов со ссылкой на информацию из радиоперехватов рассказал, что украинские войска в этом районе ощущают нехватку артиллерии и беспилотников, и это может вынудить их отступать, - передает ТАСС.

Город Орехов находится в подконтрольной Киеву части Запорожской области, у линии соприкосновения.