В Запорожской области российские войска взяли под оперативный контроль четыре населенных пункта у города Орехов.
В четверг, 19 января, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал локальным успехом взятие под оперативный контроль четырех населенных пунктов в ближайшем пригороде к Орехову.
Рогов со ссылкой на информацию из радиоперехватов рассказал, что украинские войска в этом районе ощущают нехватку артиллерии и беспилотников, и это может вынудить их отступать, - передает ТАСС.
Город Орехов находится в подконтрольной Киеву части Запорожской области, у линии соприкосновения.