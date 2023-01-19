В Санкт-Петербурге объяснили повышение стоимости отопления

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19 января 2023, 19:36

Фото: canva.com

Тариф за отопление вырос в связи с зимними холодами.

С 1 декабря 2022 года тариф за отопление в Санкт-Петербурге вырос на 8,4 процента, сообщают СМИ.

Причиной роста стоимости отопления жилой площади стали морозы, с которыми столкнулась Россия в декабре 2022 года и январе 2023-го. Так как температура воздуха опустилась, потребовалось увеличить нагрузку на котельные и тепловые станции, что повлекло за собой увеличение потребляемого отопительного сырья.

«Одновременное изменение тарифа и увеличение объема потребления теплоэнергии повлияло на плату за отопление, размер которой увеличился больше чем на 8,4%. Все это отразилось в платежных документах в январе», – рассказали в комитете по тарифам Санкт-Петербурга.

Там же порекомендовали обратить внимание на графу «расход коммунального ресурса» в платежных книжках ЖКХ, а в случае возникновения вопросов или пересчетов по оплате – обратиться в управляющую компанию или Госжилинспекцию Санкт-Петербурга.