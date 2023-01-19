Мэр Агидели Фанис Гильванов призвал замолчать и заткнуться критикующих сбор консервных банок для нужд СВО

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19 января 2023, 19:44

фото: vk.com/agidel_online

В Башкирии мэр города Агидель Фанис Гильванов призвал заткнуться жителей, которые выразили недовольство акцией по сбору консервных банок для нужд специальной военной операции (СВО) на Украине.

В группе "Агидель Онлайн" во "ВКонтакте" обсуждали пост о сборе банок и парафина для окопных свечей. Градоначальник пояснил, что акция проводится не из-за нехватки предметов, а для того, "чтобы быть причастным".

Подписчица Гульфия Денисламова поблагодарила организаторов акции: "Большое спасибо организаторам. Отрадно, что есть неравнодушные люди, которые переживают за наших солдат, находят время для таких благих дел. Поддержим обязательно. Оказывается такая свеча горит до восьми часов, греет, с ней можно вскипятить кружку воды. Только вместе мы можем победить. Вместе мы сила!"

Но были и такие комментарии, авторам которых мэр города написал: "Не побоюсь быть жестким, хотя возможно, что моя должность призывает меня быть сдержанным. Замолчите! Заткнитесь! Вам не удастся принизить вклад наших ребят, наших людей в суверенитет нашей страны!"

Позже в ответе изданию "Подъем" Гильванов заявил, что не собирается менять свои формулировки.