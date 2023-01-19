Командир НВС Латвии Калниньш: Военные самолеты точно покупать не будем

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19 января 2023, 19:18 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Министерство обороны Латвии поставило перед собой цель - лучше, как можно лучше, вооружиться! А то не дай Бог... Россия посмотрит на "европейского соседа". Цель есть! Налогоплательщики есть! А, что же с вооружением?

На этот вопрос ответил командир Национальных вооруженных сил Латвии Леонид Калниньш:

"Нам надо развивать системы раннего предупреждения - радиолокаторы, различного вида сенсоры... Мы за своим соседом, Россией, очень внимательно наблюдаем... Самая важная задача сегодня для Латвии - гражданская оборона. Скоро у нас появятся четыре американских самолета Black Hawk... На них можно установить пушки и ракетные системы, которые мы уже заказали... Думаем о системах противовоздушной обороны... Это в планах. Думаем также о ракетной артиллерии, есть, где закупить, но договора еще нет, но он будет в ближайшее время. Продолжим приобретать все, что связано со стрелковым оружием и противотанковым оружием. 90% финских бронемашин предназначены для Земессардзе (отряды "Защитников земли"). Я думаю, что сейчас следует обратить особое внимание на военную промышленность... Но на Украине многие такие заводы уничтожены, но мы можем развивать промышленность у нас... Конечно, бесконечно повышать расходы на оборону опасно - есть проблемы в области здравоохранения, образования... Мы не можем тратить 10-15% от внутреннего валового продукта..."

А если не можем, то и военные самолеты покупать точно не будет Латвия...Вот такой прогноз о том, как Латвия будет вооружаться, дал командир НВС Леонид Калниньш.

А я вспомнила наводнение в Екабпилсе, которое произошло неделю назад... Латвийцы практически сами помогали себе... Правительство страны оказалось неспособным помочь достойно людям... Возможно, если еще "подпитать" министерство обороны Латвии, то проблем с наводнением не будет...