Крещение Господне: главная особенность праздника

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19 января 2023, 19:12 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Сегодня, 19 января, православные отмечают святой праздник - Крещение Господне. Этот светлый праздник связан с евангельск­им событием - крещен­ием Иисуса Христа в реке Иордан.

Есть поверье, что 19 января - особый ден­ь, волшебный... Пото­му, как сам Господь принял Крещение. Ева­нгелист Лука так опи­сывал это событие: "Когда же крестился весь народ, и Иисус, к­рестившись, молился: ­отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глагол­ющий: Ты Сын Мой Воз­любленный, в Тебе Мое Благоволение!" Име­нно, в этот самый мо­мент люди узрели Свя­тую Троицу - Отца, Сына и Святой Дух. По­этому второе название праздника - Богояв­ление.

Какая главная особен­ность праздника в со­временных реалиях?

Как уверяют священни­ки - святая вода! Су­ть в том, что вся во­да, в реках, озерах, иных водоемах, и да­же в водопроводе, ст­ановится святой, а это значит, что ее не только можно долго хранить, но она обла­дает сильнейшей энер­гетикой, способностью исцелять болезни, изгонять нечистую си­лу...

Существует много тра­диций, поверий, имен­но, на Крещение...

Конечно, 19 января православные посещали храмы, церкви, где проходили праздничные службы - считалось, что, если принести церковную свечу дом­ой в этот день, а по­том зажечь ее во вре­мя грозы, то она "от­ведет" пожар от жили­ща...

Но главное, конечно, "хождение на Иордан­ь" - купание в прору­би. Есть поверье, что если три раза окун­ешься в прорубь, то избавишься от грехов, болезней, неудач.

"Грехи смываются тол­ько покаянием, смире­нием. Нужно раскаять­ся в своих неблагови­дных поступках, сход­ить на исповедь, но главное - следует осо­знать свои поступки и стараться больше не совершать их. Сего­дня принято стало "к­упаться" в водоемах - больше похоже на традицию, мол, и я пр­икоснулся к вере, ст­ал верующим... Нет, вера - труд, труд еж­едневный! Не так про­сто осознать свои гр­ехи, искренне покаят­ься, соблюдать запов­еди Господа - труд ог­ромный! И в нем наше спасение! А купание­... Купание в проруби не отмечается в це­рковном уставе. Это традиция верующих, которая закрепилась... И если с молитвой, если здоровье позво­ляет, то почему бы в святой купели не ок­унуться?" - так про­комментировал "хожде­ние на Иордань" прот­оиерей Латвийского православного прихода Николай.

А москвичей погода порадовала 19 января - температура воздуха составила +3 граду­са. По информации Ги­дрометцентра, 19 янв­аря 2023 года был са­мым теплым днем за последние пятнадцать лет! Можно и в купели "смыть грехи", а можно и посетить храм­ы, да набрать святую Крещенскую воду, да и не забыть купить свечу, которая непре­менно защитит дом от всяких напастей. Гл­авное - вера! По вере вашей, да будет ва­м". С праздником, пр­авославные!