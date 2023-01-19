Крещение Господне: главная особенность праздника

Сегодня, 19 января, православные отмечают святой праздник - Крещение Господне. Этот светлый праздник связан с евангельским событием - крещением Иисуса Христа в реке Иордан.
Есть поверье, что 19 января - особый день, волшебный... Потому, как сам Господь принял Крещение. Евангелист Лука так описывал это событие: "Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный, в Тебе Мое Благоволение!" Именно, в этот самый момент люди узрели Святую Троицу - Отца, Сына и Святой Дух. Поэтому второе название праздника - Богоявление.
Какая главная особенность праздника в современных реалиях?
Как уверяют священники - святая вода! Суть в том, что вся вода, в реках, озерах, иных водоемах, и даже в водопроводе, становится святой, а это значит, что ее не только можно долго хранить, но она обладает сильнейшей энергетикой, способностью исцелять болезни, изгонять нечистую силу...
Существует много традиций, поверий, именно, на Крещение...
Конечно, 19 января православные посещали храмы, церкви, где проходили праздничные службы - считалось, что, если принести церковную свечу домой в этот день, а потом зажечь ее во время грозы, то она "отведет" пожар от жилища...
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Но главное, конечно, "хождение на Иордань" - купание в проруби. Есть поверье, что если три раза окунешься в прорубь, то избавишься от грехов, болезней, неудач.
"Грехи смываются только покаянием, смирением. Нужно раскаяться в своих неблаговидных поступках, сходить на исповедь, но главное - следует осознать свои поступки и стараться больше не совершать их. Сегодня принято стало "купаться" в водоемах - больше похоже на традицию, мол, и я прикоснулся к вере, стал верующим... Нет, вера - труд, труд ежедневный! Не так просто осознать свои грехи, искренне покаяться, соблюдать заповеди Господа - труд огромный! И в нем наше спасение! А купание... Купание в проруби не отмечается в церковном уставе. Это традиция верующих, которая закрепилась... И если с молитвой, если здоровье позволяет, то почему бы в святой купели не окунуться?" - так прокомментировал "хождение на Иордань" протоиерей Латвийского православного прихода Николай.
А москвичей погода порадовала 19 января - температура воздуха составила +3 градуса. По информации Гидрометцентра, 19 января 2023 года был самым теплым днем за последние пятнадцать лет! Можно и в купели "смыть грехи", а можно и посетить храмы, да набрать святую Крещенскую воду, да и не забыть купить свечу, которая непременно защитит дом от всяких напастей. Главное - вера! По вере вашей, да будет вам". С праздником, православные!