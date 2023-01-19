Горсуд Санкт-Петербурга одобрил снос дома Басевича

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество 13+

19 января 2023, 18:43

Источник: Фрагмент видео на YouTube

Здание признали аварийным, его собираются снести, но не полностью. Половину фасадной стены оставят.

Городской суд Санкт-Петербурга признал аварийным и подлежащим сносу здание дома Басевича на Большой Пушкарской, несмотря на решение Куйбышевского райсуда.

Суд разрешил снести здание, но приказал оставить половину фасадной стены. Градозащитники выступали против такого решения и указали, что в ходатайство об истребовании из следственного комитета и его независимой экспертизы было отклонено.

«Эксперты СК полностью изучили конструкции здания, и их выводы могли бы поставить точку в вопросе, является ли здание необратимо аварийным или все же ремонтопригодным», – указали активисты.

Дом Басевича относится к городским постройкам 1912 года в стиле модерн. Его облик разрабатывали инженер-технолог Иссахара Исаакович Басевич и архитектор Алексей Зазерский.