В Италии проводили в последний путь актрису Джину Лоллобриджиду

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19 января 2023, 18:56

Photoshot Mandoga Media/globallookpress.com

В Италии в четверг проводили в последний путь знаменитую актрису Джину Лоллобриджиду. Известная итальянская актриса скончалась 16 января в возрасте 95 лет. Панихида прошла в церкви Санта-Мария-ин-Монтесанто, которую называют "церковью артистов", на Народной площади (Пьяцца-дель-Пополо) в Риме, передает итальянский канал RAI.

На похоронах присутствовали сын Джины Лоллобриджиды Андреа Милко от брака с югославским врачом Милко Скофичем и внук Димитрий, а также бывший супруг - 61-летний испанец Хавьер Ригау. Брак с ним был признан недействительным. На прощание также прибыл более молодой, чем Ригау, ассистент актрисы Андреа Пьяццолла. Он провел со знаменитостью последние годы, родственники актрисы обвиняют его в мошенничестве и попытке присвоить себе ее имущество.

Пришла проститься с актрисой и София Лорен. Их считали соперницами. София Лорен подписалась: "Дорогая Джина, твое тело погасло, но свет твоей звезды будет освещать нас и наши сердца всегда. Я тебя люблю, Джина. София".

Все присутствующие проводили Джину Лоллобриджиду аплодисментами.