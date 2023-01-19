В Санкт-Петербурге на Крещение в купелях окунулись более 13 тысяч человек

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19 января 2023, 18:16

Фото: 78.mchs.gov.ru

Для обеспечения безопасности МЧС привлекло 27 единиц техники и 320 человек.

В Санкт-Петербурге на Крещение Господне в 21-й купели по состоянию на 12:00 19 января окунулись более 13 тысяч человек, сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

«По данным на 12:00 19 января, в городских купелях уже окунулись свыше 13 тысяч человек. Общая группировка, задействованная в обеспечении безопасности крещенских купаний, составляет 27 единиц техники и 320 человек», – отметили в ведомстве.

Праздник еще не окончен, а потому желающие еще имеют возможность совершить обряд омовения в крещенской проруби до наступления вечера. Однако в МЧС напоминают, что при этом необходимо соблюдать осторожность и соблюдать технику безопасности.