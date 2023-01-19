Соцопрос: 20% жителей регионов заявили о своей готовности переехать в Санкт-Петербург и Москву для нового места работы

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19 января 2023, 17:43 Источник: RT

Согласно данным соцопроса, проведенным сервисом «Зарплата.ру», в 2023 году 20% респондентов заявили о своей готовности переехать из регионов в Москву и Санкт-Петербург. Данные исследования есть в распоряжении RT.

В опросе приняли участие 1810 работающих россиян в возрасте от 25 до 55 лет.

При этом, 52% опрошенных жителей регионов отдают предпочтение Санкт-Петербургу, 48% — Москве.

Основными причинами переезда 55% респондентов называют высокую зарплату на новой работе, 19% причиной переезда называют отсутствие возможностей для профессионального развития в регионе, карьерный рост отмечают 16%, 5% хотели бы работать в крупной известной компании, 4% назвали личные причины для переезда, новый опыт в управлении назвали 1% респондентов.

По информации сервиса, в 2022 году тех, кто рассматривает переезд было на 5% больше.

В исследовании отмечается, что 48% респондентов пока не нашли работу и проходят собеседование удалённо, 42% будут искать работу после переезда и только 7% респондентов уже приглашены на новую работу.





