Анна Кузнецова предлагает раздать жильё уехавших россиян оставшимся без попечения родителей детям

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19 января 2023, 17:29

Фото: Global Look Press

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила использовать недвижимость уехавших россиян для помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Свою инициативу представитель российской власти озвучила на совещании по вопросу обеспечения жильём сирот в Кемерове.

«Есть те, кто предал свою страну, - высказала своё мнение Кузнецова, - есть люди, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран. Может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении?». Вице-спикер также подчеркнула, что не собирается отступать от решения этой задачи до того, как не будут сделаны серьёзные шаги.