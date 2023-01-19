Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев внес предложение запретить курение вблизи детских площадок

Аргументы Недели → Общество 13+

19 января 2023, 17:18 Источник: RT

Депутат Государственной думы VIII созыва Султан Хамзаев выступил с инициативой запрета курения на территориях, прилегающим к детским площадкам. В распоряжении RT имеется копия письма на имя министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко.

Законодатель в своем обращении отметил, что на детских площадках в соответствии с законодательством запрещено курение табачной продукции, но можно увидеть курящих граждан в непосредственной близости от площадок, что ставит под угрозу здоровье детей.

В обращении говориться о «целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части введения запрета на курение на расстоянии менее чем 15 метров от границ детской площадки».



