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Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Общество

Президент России призвал главу Петербурга объяснить нехватку мест в детсадах

, 17:03

Президент России призвал главу Петербурга объяснить нехватку мест в детсадах
kremlin.ru

С этим вопросом к Владимиру Путину обратились сотрудники Обуховского завода.

Президент России Владимир Путин призвал губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова объяснить причину нехватки мест в детских садах.

Вопрос о дефиците мест в детских садах Петербурга подняли рабочие Обуховского завода во время встречи с главой государства.

«У вас по официальным отчетам – 100 процентов [предоставления мест в детских садах], а здесь все-таки по некоторым районам есть какой-то дефицит. Посмотрите, пожалуйста», – сказал Путин Беглову.


Российский лидер приказал губернатору Санкт-Петербурга обратить особое внимание на районы, где расположено много жилых комплексов, так как социальная инфраструктура не всегда может поспевать за темпами строительства жилья.

«Есть», – ответил глава города.

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