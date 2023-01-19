Песков: Путин традиционно участвовал в крещенских купаниях

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19 января 2023, 16:53

купель в парке "Северное Тушино", фото: АН

Православные верующие 19 января отмечают праздник Святого Богоявления — Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин традиционно принял участие в крещенских купаниях, это было в Подмосковье.

«На этот раз никаких видео и фотоматериалов нет. Просто сообщаем, что Владимир Владимирович последовал своей традиции», — цитирует Пескова РБК.

В ночь с 18 на 19 января в России прошли традиционные крещенские купания. В Москве были организованы десятки купелей в разных районах, больше всего - в Новой Москве.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста и чин великого освящения воды в Богоявленском кафедральном соборе в Москве.